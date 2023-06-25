ФОТО: kzn.ru

В ночь с 15 на 16 июля в столице Татарстана перекроют дороги из-за забега «Ночная Казань». Об этом предупреждают в пресс-службе администрации города.

Забег «Ночная Казань» состоится в субботу, 15 июля. Участники легкоатлетических соревнований побегут от набережной реки Казанки около экстрим-парка «Урам». Это будет отправной точкой забега, далее маршрут будет проложен через Кремлевскую набережную и Казанский Кремль. После участники соревнований побегут в сторону Дворца земледельцев и Центр семьи «Казан».

Исполком Казани уже подписал постановление об ограничении движения транспорта на этих участках во время забега. Рассказываем, где и когда перекроют дороги.

Так, с 23:00 15 июля до 0:45 16 июля на Кремлевской дамбе приостановят движение по двум крайним полосам по направлению от ул. Батурина до ул. Декабристов.

С 23:00 15 июля до 0:45 16 июля на ул. Декабристов приостановят движение по двум крайним полосам в направлении от Кремлевской дамбы до ул. С.Хакима.

С 23:00 15 июля до 1:15 16 июля на ул. С.Хакима приостановят движение в двух направлениях от ул. Декабристов до ул. Амирхана.

С 23:00 15 июля до 1:30 16 июля приостановят движение на ул. Амирхана от ул. С.Хакима до моста «Миллениум», а также на мосту «Миллениум» – от ул. С.Хакима до ул. Вишневского.

С 23:15 15 июля до 1:40 16 июля на ул. Подлужной приостановят движение в двух направлениях – от съезда с моста «Миллениум» до дома №17 ЖК «Европейский».

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