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НовостиОбщество25 июня 2023 9:26

В Татарстане за 10 лет количество молодых семей, нуждающихся в жилье, сократилось в 8 раз

В конце прошлого года их насчитывалось порядка 2074
Марина ДОЛГОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане за 10 лет количество молодых семей, нуждающихся в жилье, сократилось в 8 раз. Официальные цифры приводит информационный портал «Реальное время».

Так, согласно статистике, в 2012 году на учете в статусе нуждающихся в жилых квадратах стояли более 16 тысяч молодых семей. Каждый год их количество значительно уменьшалось.

Например, в конце 2018 года было известно о 5409 таких семьях. А в конце прошлого, 2022-го года, семей, нуждающихся в жилье насчитывалось порядка 2074. Что означает - их стало меньше в 8 раз в сравнении с данными десятилетней давности.

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