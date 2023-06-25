В Татарстане директор «Алексеевк-Газспецстрой» стал фигурантом уголовного дела по невыплате зарплаты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане генеральный директор компании «Алексеевк-Газспецстрой» стал фигурантом уголовного дела по невыплате зарплаты, информирует республиканский Следственный комитет.

По предварительным данным, 38-летний мужчина с октября прошлого года по май 2023-го не выплачивал зарплату главному бухгалтеру. Задолженность за эти месяцы составляет 312 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении директора возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1УК РФ. Проводятся следственные мероприятия.

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