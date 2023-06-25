ФОТО: Минтруда и соцзащиты Чувашии

В Чувашии определили «Лучшего бульдозериста» России, сообщает республиканское министерство труда и социальной защиты.

В субботу, 24 июня, в Чувашии завершился трехдневный этап Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший бульдозерист». В нем приняли участие 14 машинистов из разных регионов страны. В финал прошли только трое бульдозеристов.

Победителем стал Александр Вайтиев из Свердловской области. Он получил денежный приз в размере 300 тысяч рублей. «Серебро» взял Владимир Рязанцев Владимир из Кемеровской области, а третье место занял Роман Ганин из Вологодской области. Они получили по 200 и 100 тысяч рублей, соответственно.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram