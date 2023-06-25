ФОТО: Архив КП

Бывший футболист «Рубина» Седрик Руссель скончался в возрасте 45 лет от сердечного приступа. Об этом рассказывает издание Les Sports.

Сообщается, что в субботу, 24 июня, спортсмен почувствовал себя плохо, когда он находился в одном из кафе на центральной площади Брюсселя. Мужчине вызвали скорую помощь. Оперативно прибывшие на место медики пытались реанимировать его целый час. Однако их усилия были безуспешные – у футболиста остановилось сердце.

Известно, что Седрик Руссель играл за «Рубин» в 2004 году. На его счету 7 матчей за казанский клуб. Далее футболист продолжил свою карьеру в Бельгии.

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