Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июня 2023 7:35

В Татарстане готовят программу развития рынка газомоторного топлива на 10 лет

Об этом рассказал замминистра промышленности и торговли Марат Минибаев
Марина ДОЛГОВА

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане готовят программу развития рынка газомоторного топлива на новый 10-летний период. Об этом рассказал замминистра промышленности и торговли республики Марат Минибаев на пресс-конференции в пятницу, 23 июня.

Он также отметил, что подобная программа в настоящее время разрабатывается и на федеральном уровне. Татарстан принимает в разработке непосредственное участие совместно с министерством промышленности и торговли и министерством энергетики России.

Минибаев добавил, что меры по стимулированию рынка газомоторного топлива, предложенные республиканским специалистами, в настоящее время обсуждаются.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram