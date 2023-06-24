Самостоятельно из дома выбрались 25 человек, пострадавших нет Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 24 июня, на пожаре в Казани спасли женщину с ребенком. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по республике Татарстан.

Сообщение о пожаре поступило в районе четырех часов. Возгорание случилось в квартире по улице Чехова, 53 на 3 этаже 14-этажного многоквартирного дома. В 16.05 пожар локализовали, а с 4 этажа с помощью маски спасли женщину с ребенком. Самостоятельно из дома выбрались 25 человек, пострадавших нет. В 16.21 пожар полностью потушили.

Известно, что загорелся телевизор. Причины пожара устанавливаются.

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