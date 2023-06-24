В обращении говорится, что дать оценку происходящему могут давать только компетентные органы. Фото: ДУМ РТ

В Духовном управлении мусульман Татарстана призывают воздержаться от участия в «смутных операциях». Обращение опубликовано на сайте ДУМ республики.

В обращении говорится, что дать оценку происходящему могут только компетентные органы, а рядовым гражданам и солдатам на боевых позициях, которые не владеют информацией в полной мере, лучше отстраниться от этого и от следования за теми, кто этим руководит.

Напомним, что ранее глава Татарстана Рустам Минниханов выступил с обращением к жителям региона. В своей речи он поддержал выступление президента страны Владимира Путина. «Татарстан всецело поддерживает Верховного Главнокомандующего, Президента страны Владимира Владимировича Путина», — сказал Минниханов.

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