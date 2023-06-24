Росмолодежь выделила Татарстану почти 190 млн рублей на ремонт Дворца молодежи в Казани

Деньги будут направлены на ремонтные работы, а также на мероприятия по патриотическому воспитанию. Фото: тг-канал минмолодежи республики

Росмолодежь выделила Татарстану почти 190 млн рублей на ремонт Дворца молодежи на базе ДК «Химиков» в Казани. Об этом сообщили в телеграм-канале минмолодежи республики.

Деньги будут направлены на ремонтные работы, а также на мероприятия по патриотическому воспитанию, работу с кадрами и информработу с молодым поколением в соцсетях.

— Важная поддержка для всех регионов. Конкурс дает возможность претендовать на получение средств из федерального бюджета на обновление инфраструктуры и создание условий для самореализации молодежи, — сказал профильный министр Ринат Садыков.

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