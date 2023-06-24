Они нужны для того, чтобы обеспечить проезд транспорта к водоемам и опасным участкам Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане ремонтируют и строят дороги для лесопожарных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе минлесхоза республики.

В рамках нацпроекта «Экология» в этом году в Татарстане построили 35 километров и отремонтировали 155 километров дорог для лесопожарных автомобилей.

По словам первого заместителя министра лесного хозяйства Ильгизара Зарипова, дороги устраивают в дополнение к имеющейся сети лесных дорог. Они нужны для того, чтобы обеспечить проезд транспорта к водоемам и опасным участкам. Работы заключаются в корчевании пней, расчистке и выравнивании проезжей части.

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