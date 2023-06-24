«Республика Марий Эл вместе с нашим Главнокомандующим»: глава региона Юрий Зайцев выступил в поддержку президента

Глава республики добавил, что любого, кто сеет раздор ждет наказание

Глава республики Марий Эл Юрий Зайцев выступил в поддержку президента страны Владимира Путина.

— Сегодня и сейчас мы пишем историю России, боремся за будущее России. Владимир Владимирович Путин прав: в то время, когда нам больше всего необходима сплоченность, нельзя идти на поводу предательства и наносить удар по своим, - написал он.

Глава республики добавил, что любого, кто сеет раздор ждет наказание.

— Со своей стороны принимаю все меры по обеспечению стабильной безопасной обстановки в Республике Марий Эл, — написал он.

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