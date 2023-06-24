Мероприятия пока не отменяют

В Чувашии усилены меры безопасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Олег Николаев. Он также отметил, что мероприятия при этом отменяться не будут.

По словам Николаева, был проведен оперативный штаб с участием всех силовых служб региона. «Все меры общественной безопасности в Чувашии усилены, она остаётся в зоне постоянного контроля. На данный момент решение об отмене каких-либо мероприятий не принято, регион не находится в зоне объявленной контртеррористической операции», — пишет он.

Однако он добавил, что в случае необходимости регион готов принять все необходимые меры, а оперштаб работает в постоянном режиме.

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