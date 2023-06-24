Мошенники действовали по проверенной схеме Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Чистопольского района Татарстана отдала мошенникам 110 тысяч рублей, завернутые в полотенце. Об этом сообщили в ОМВД России республики.

84-летняя пенсионерка рассказала полицейским, что ей позвонили «внучка» и сообщила, что сбила человека, который находится в больнице. Для его лечений ей нужно было собрать деньги. Затем трубку взял якобы сотрудники правоохранительных органов. Он сказал, что родственникам звонить не надо, все находится в прокуратуре. Испугавшись звонка, женщина собрала 110 тысяч рублей, завернула их в полотенце и отдала курьеру.

Подозреваемую 29-летнюю жительницу Казани задержали. Аналогичные преступления она уже совершала в Чувашии. Сейчас возбуждено уголовное дело.

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