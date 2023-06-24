Напомним, что у игрока заканчивается контракт с футбольным клубом. Фото: ФК "Рубин"

Полузащитник Алан Дзагоев не приехал на медобследовании игроков казанского «Рубина», а вечером у команды запланирована первая тренировка.

Отметим, что сегодня игроки футбольного клуба проходят медосмотр перед началом летних сборов в одной из казанских клиник. Однако на Дзагоева, ни защитника Эльмира Набиуллина там нет. Сами сборы начнутся уже сегодня, а вечером у команд запланирована первая тренировка.

Напомним, что у игрока заканчивается контракт с футбольным клубом. Дзагоев отыграл 20 матчей в Первой лиге и забил в них три гола. Также у него на счету два предупреждения.

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