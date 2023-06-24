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НовостиОбщество24 июня 2023 10:06

«Всецело разделяю позицию Президента нашей страны»: глава Чувашии Олег Николаев высказался в поддержку главнокомандующего страны

Он призвал жителей республики к объединению
Елена СКВОРЦОВА
Всецело разделяю позицию Президента нашей страны

Всецело разделяю позицию Президента нашей страны

Глава Чувашской республики Олег Николаев высказался в поддержку главнокомандующего страны. Он призвал жителей к объединению.

— Всецело разделяю позицию Президента нашей страны — Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации. В условиях фактически объявленной и ведущейся против нас войны только объединение, единение и единство сможет дать жесточайший отпор врагу, остановить его и уничтожить, — написал он.

В конце он добавил, что Чувашия и весь ее народ с нашим президентом Владимиром Путиным. «Победим», — написал он.

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