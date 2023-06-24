Загитова сказала, что для нее большая честь, что школа откроется в ее родной республике Фото: Даниил ОПАРИН

В этом году в Татарстане планируют открыть школу фигурного катания имени Алины Загитовой, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. По его словам первый набор учеников начнется в январе.

Планируется, что школа откроется на базе уже существующих объектов, а в перспективе возможно открытие еще одного дворца — центра фигурного катания.

По словам Леонова, сейчас идет формирование технического задания и поиск участка для строительства будущего дворца. Он также добавил, что имя чемпионке будет присвоено учреждению не формально. Спортсменка будет принимать всестороннее участие в жизни школ, заниматься подбором тренеров, давать мастер-класс и пр.

Сама Загитова сказала, что для нее большая честь, что школа откроется в ее родной республике.

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