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НовостиОбщество24 июня 2023 9:19

«Татарстан всецело за Верховного Главнокомандующего»: Рустам Минниханов поддержал выступление президента

Рустам Минниханов призвал россиян объединяться
Елена СКВОРЦОВА
В своей речи он поддержал выступление президента страны Владимира Путина

В своей речи он поддержал выступление президента страны Владимира Путина

Глава республики Татарстан Рустам Минниханов выступил с обращением к жителям региона. В своей речи он поддержал выступление президента страны Владимира Путина.

— Наша страна во все времена славилась сильными духом людьми. Чувство патриотизма и любви к Родине неотъемлемая черта людей всех поколений, всех национальностей. Татарстан всецело поддерживает Верховного Главнокомандующего, Президента страны Владимира Владимировича Путина, — сказал Минниханов.

Он добавил, что в это сложное время все должны объединиться вокруг него, вместе противостоять тем, кто представляет угрозу России и её многонациональному народу.

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