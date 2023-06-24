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НовостиОбщество24 июня 2023 8:26

Воспитанникам Елабужского суворовского училища Татарстана вручили аттестаты

Документы об окончании училища получил 21 суворовец
Елена СКВОРЦОВА
Честь преклонить колено перед боевым Знаменем от имени всех выпускников была предоставлена суворовцу Андрею Алексееву. Фото: МВД Татарстана

Честь преклонить колено перед боевым Знаменем от имени всех выпускников была предоставлена суворовцу Андрею Алексееву. Фото: МВД Татарстана

Воспитанникам Елабужского суворовского училища Татарстана вручили аттестаты. Документы об окончании училища получил 21 суворовец. Это 12-й по счету выпуск.

Во время церемонии вручения, запоминающийся событием стал момент прощания с боевым Знаменем училища. Честь преклонить колено перед боевым Знаменем от имени всех выпускников была предоставлена суворовцу Андрею Алексееву. В завершении выпускники прошлись торжественным маршем по плацу и бросили монеты в воздух.

Отметим, что в этом году училище отмечает сразу две юбилейные даты.

Это 75 лет со дня образования Казанского военно-политического училища войск МВД СССР и 70-летие со дня образования Елабужской специальной средней школы милиции МВД СССР.

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