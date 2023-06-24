Честь преклонить колено перед боевым Знаменем от имени всех выпускников была предоставлена суворовцу Андрею Алексееву. Фото: МВД Татарстана

Воспитанникам Елабужского суворовского училища Татарстана вручили аттестаты. Документы об окончании училища получил 21 суворовец. Это 12-й по счету выпуск.

Во время церемонии вручения, запоминающийся событием стал момент прощания с боевым Знаменем училища. Честь преклонить колено перед боевым Знаменем от имени всех выпускников была предоставлена суворовцу Андрею Алексееву. В завершении выпускники прошлись торжественным маршем по плацу и бросили монеты в воздух.

Отметим, что в этом году училище отмечает сразу две юбилейные даты.

Это 75 лет со дня образования Казанского военно-политического училища войск МВД СССР и 70-летие со дня образования Елабужской специальной средней школы милиции МВД СССР.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram