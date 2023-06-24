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НовостиОбщество24 июня 2023 7:17

В Татарстане предложили давать жилье вне очереди ушедшим на СВО выпускникам детских домов

Такой закон подготовил Госсовет Татарстана
Елена СКВОРЦОВА
Такая мера необходима для повышения социальных гарантий сирот

Такая мера необходима для повышения социальных гарантий сирот

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане предложили давать жилье вне очереди ушедшим на СВО выпускникам детских домов. Такой закон подготовил Госсовет Татарстана. Такая мера необходима для повышения социальных гарантий сирот и тех, кто остался без попечения родителей, говорится в документе.

На сегодняшний день, каждый сирота по достижению совершеннолетия может получить от государства дом или квартиру площадье не менее 24 квадратных метров. Однако из-за нехватки денег, многие вынуждены ждать «в очереди» по несколько лет.

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