Такая мера необходима для повышения социальных гарантий сирот Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане предложили давать жилье вне очереди ушедшим на СВО выпускникам детских домов. Такой закон подготовил Госсовет Татарстана. Такая мера необходима для повышения социальных гарантий сирот и тех, кто остался без попечения родителей, говорится в документе.

На сегодняшний день, каждый сирота по достижению совершеннолетия может получить от государства дом или квартиру площадье не менее 24 квадратных метров. Однако из-за нехватки денег, многие вынуждены ждать «в очереди» по несколько лет.

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