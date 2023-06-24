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НовостиОбщество24 июня 2023 6:41

Сотрудникам «КАМАЗа» в Набережных Челнах с 1 июля поднимут зарплаты на 10%

Об этом сообщила пресс-служба предприятия
Елена СКВОРЦОВА
Речь идет об увеличении постоянной части заработной платы, а именно окладов

Речь идет об увеличении постоянной части заработной платы, а именно окладов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудникам «КАМАЗа» в Набережных Челнах с 1 июля поднимут зарплаты на 10%. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Как сообщил руководителя пресс-службы Олег Афанасьев, повышение коснется всех сотрудников предприятия. По его словам, речь идет об увеличении постоянной части заработной платы, а именно окладов, которые гарантированы работникам по трудовому договору. Решение о повышении принято руководством предприятия.

Напомним, что последний раз повышение зарплаты было в октябре прошлого года. Тогда оклад сотрудников увеличились на 4%.

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