Мишустин поблагодарил главу Татарстана за внимание к развитию промышленности

В ходе своей поездки премьер-министр посетил Казанский авиационный завод. Фото: сайт главы республики

Михаил Мишустин поблагодарил главу Татарстана Рустама Минниханова за внимание к развитию промышленности. Это произошло во время рабочего визита премьер-министра в Казань.

— Хочу поблагодарить за особое внимание к промышленности в республике. Обретение технологического суверенитета — очень важное направление. Знаю, что в Татарстане очень серьезно этим занимаются и хочу вас за это поблагодарить, — сказал Мишустин.

Напомним, что в ходе своей поездки премьер-министр посетил Казанский авиационный завод, который в будущем планирует нарастить производство Ту-214 до 20 в год.

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