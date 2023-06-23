Об этом сообщили в Гидрометцентре республики Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вместе с потеплением на Татарстан надвигаются грозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики. По словам синоптиков, 24 июня будет переменная облачность. Днем и вечером местами ожидаются осадки. В столице в этот день дождей не ожидается. Температура воздуха составит от 3 до 8 градусов тепла ночью и 18-23 градуса днем.

В воскресенье, 25 июня, также местами ожидаются дожди. Ночью температура составит от 6 до 11 градусов, а днем поднимется до 20-25 градусов тепла.

В понедельник прогнозируют до 19-24 градусов выше нуля.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram