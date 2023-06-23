Это порядка 2 млн квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане построили 70% жилья от годового плана. Об этом доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительстве. По его словам, это порядка 2 млн квадратных метров.

Застройщики коммерческого жилья ввели 65% или 115 многоквартирных домов с площадью в 926 тысяч квадратных метров.

По программе соципотеки введено 26 домов или 65% от годового плана. В части индивидуальной жилой застройки план выполнен на 69%.

Кроме того, ведется строительство 11 школ и двух детских садов.

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