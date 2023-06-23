Премьер-министр Татарстана призвал всех соблюдать правила безопасности во время Сабантуя и Курбан-байрама

Сабантуй будут отмечать 24 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин призвал всех соблюдать правила безопасности во время Сабантуя и Курбан-байрама. Он сказал об этом сегодня, 23 июня, во время совещания в Доме правительства.

Сабантуй будут отмечать 24 июня. Так, на всех площадках праздника будут работать зоны досмотра. Гостей просят соблюдать меры безопасности, не брать с собой крупных вещей, а также одеваться по погоде.

Курбан-байрам отметят 28 июня. В этот день в Татарстане подготовят 55 площадок заклания жертвенных животных.

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