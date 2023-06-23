Лилия Гатина покинула пост главы УФНС по республике Марий Эл

На фото Марина Петрова. Фото: Подслушано, Йошкар-Ола

Лилия Гатина покинула пост главы УФНС России по республике Марий Эл. Она была уволена в связи с закончившимся контрактом.

Этот пост она занимала на протяжении пяти последних лет с 2018 года. До этого она была начальником ИФНС Набережных Челнов.

На ее место уже нашли замену. Новым руководителем УФНС в соответствии с приказом Министерства финансов России назначена Марина Петрова. Ранее, до марта прошлого года, она занимала такую же должность в УФНС Чувашии.

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