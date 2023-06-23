Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям Йошкар-Олы предлагают проголосовать за название новой магистрали. Голосование запущено администрацией города.

Отобрано 6 возможных наименований новой улицы, за которые можно отдать свой голос. Те названия, которые наберут больше всех голосов, будут рассматриваться специальной комиссией.

Таким образом, новая магистральная улица, связывающая заречную и промышленную части Йошкар-Олы получит название. Отдать свой голос можно в официальной группе администрации города ВК.

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