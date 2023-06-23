Всего в Татарстане регулярно работают более 1,8 тысячи единиц общественного транспорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане более 40% общественного транспорта работает на газу. Об этом сообщил замминистра дорожного хозяйства республики Айрат Садыков. Он отметил, что это 693 единицы техники.

Всего в Татарстане регулярно работают более 1,8 тысячи единиц общественного транспорта. Так, с 2020 о по 2022 в Казани было приобретено 145 автобусов, которые работают на газомоторном топливе. 113 из них в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

В 2023 закупили 199 машин, 8 — на газу. Обновить общественный транспорт требуется в 39 муниципальных образованиях, а это 474 машины.

В 2023-2024 минтранс планирует закупить еще порядка 400 транспортных средств.

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