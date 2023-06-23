Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Рыбус перешел в казанский «Рубин»

Соглашение с защитником подписано на один сезон. Фото: пресс-служба ФК

Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Мацей Рыбус перешел в казанский «Рубин». Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба. Соглашение с защитником подписано на один сезон.

В июне «Спартак» расторг контракт с 33-летним футболистом. Он сыграл за них 12 матчей, забил один гол и передал одну голевую. Ранее спортсмен играл в «Ахмате» и московском «Локомотиве».

За национальную сборную Рыбус провел 66 встреч, в которых забил два гола. Всего в РПЛ Рыбус провел 211 игр, в которых забил 22 мяча и сделал 27 голевых пасов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram