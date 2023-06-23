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НовостиОбщество23 июня 2023 14:51

Перевод транспорта на газ в Татарстане обойдется в 122 миллиона рублей

Из них 49 миллионов будет выделено из бюджета республики
Марина ДОЛГОВА

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перевод общественного транспорта на газомоторное топливо в Татарстане обойдется в 122 миллиона рублей. Об этом рассказал заместитель министра промышленности республики Марат Минибаев на пресс-конференции сегодня, 23 июня.

Известно, что из этой суммы 73 миллиона будет выделено из федерального бюджета, остальные 49 – бюджета республики. Перевод транспорта должен быть осуществлен в этом году. На сегодняшний день уже переоборудовано 199 единиц.

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