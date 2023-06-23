«Высшая передача» Авито Авто: параллельный импорт, китайские бренды и другие тренды авторынка Татарстана в 2023 году

В Казани прошла конференция «Высшая передача» от Авито Авто для автодилеров и профессионалов автомобильной отрасли России и Республики Татарстан. В рамках мероприятия участники обсудили тренды автомобильного рынка региона и страны в целом, перспективы его развития и новые решения для бизнеса.

В конференции приняли участие представители платформы Авито Авто, сервиса проверки истории автомобилей «Автотека» и сервиса для управления ключевыми бизнес-процессами автодилера «Автохаб». Спикеры платформы Авито представили подготовленный на основе аналитических данных обзор ключевых трендов рынка в Приволжском федеральном округе.

Цены на новые автомобили снижаются, на авто с пробегом – растут: эксклюзивная аналитика от Авито Авто по рынку легковых автомобилей в Приволжском федеральном округе

Руководитель группы по работе с ключевыми клиентами Авито Авто Владислав Иванов отметил следующие тренды авторынка новых автомобилей в ПФО на платформе (данные за май 2023 г, год к году):

— в сегменте новых автомобилей предложение выросло на 40% и достигло 14 тыс. – конкуренция в регионе возросла;

— спрос в сегменте новых автомобилей вырос на 31%;

— средняя стоимость новых авто снизилась на 3% и составила 3,2 млн рублей;

— доля китайских брендов выросла с 13,2 до 42,6%, российских — с 24,5 до 30,7%, а всех прочих иномарок — сократилась с 62,3 до 26,7%.

Владислав отметил следующие тренды авторынка автомобилей с пробегом в ПФО на платформе (данные за май 2023 г, год к году):

— в сегменте автомобилей с пробегом предложение сократилось на 3% и составило 215 тыс.;

— спрос на авто с пробегом вырос на 26%;

— стоимость авто с пробегом выросла на 21% и достигла показателя 1,2 млн рублей;

— доля предложений на новые автомобили от частных лиц и дилеров стабильна.

Аналитика параллельного импорта на Авито Авто (данные по РФ за май 2023 г.)

Топ-10 моделей с наибольшим спросом на Авито Авто (данные за май 2023 г.)по РФ: Audi Q7, BMW X7, Mercedes-Benz G-klasse, Volkswagen Touareg, Skoda Superb, Kia Seltos, Lexus LX, Hyundai Tucson, Chevrolet Cobalt и Mitsubishi L200.

В параллельном импорте на рынке РФ преобладают предложения от дилеров – 38% в сегменте новых авто и 33% в сегменте авто с пробегом. Профессиональные продавцы занимают еще 20% рынка и 9% приходится на предложения от частных лиц.

Чаты – быстрорастущий и эффективный канал трафика – впервые стали популярнее звонков на платформе

Владислав подчеркнул, что в 2023 году кратно выросла доля покупателей, использующих чаты. Впервые доля чатов в коммуникации между покупателями и продавцами превысила долю звонков: за последние 2 года доля чатов возросла с 37 до 60%. Эксперт отмечает, что игнорирование данного тренда может привести к потери трафика.

Ведущий менеджер «Авито Аукцион» Сергей Аношин поделился результатами работы сервиса в Татарстане. Так, 70% автомобилей, предлагаемых частными продавцами дилерам через Авито Аукцион, устраивают дилеров по цене, 72% автомобилей, предлагаемых автомобилей через Авито Аукцион, устраивают дилеров по параметру пробега. Сергей отмечает, что «Авито Аукцион» приносит 60% уникального трафика автодилерам в РФ.