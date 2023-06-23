«Открытие Авто»: темпы роста параллельного импорта продолжают замедляться

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Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и компании «Автомаркетолог» проанализировали майские результаты параллельного импорта. Темпы роста регистраций в этом направлении продолжают замедляться второй месяц подряд. С апреля по май количество регистраций таких машин выросло всего на 4%, с 8817 до 9221 автомобилей, тогда как темпы роста в апреле и марте составляли 9% и 34% соответственно. Всего за период с января по май текущего года было зарегистрировано 37 308 ТС, поступивших в страну по альтернативному каналу продаж.

По мнению руководителя «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Марины Дембицкой, замедление темпов регистраций автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, может свидетельствовать о постепенном насыщении спроса на автомобили премиального и люксового сегмента, занимающих подавляющую долю в этом канале поставок.

В целом за первые пять месяцев 2023 года пятерку лидирующих брендов по параллельному импорту составили Toyota (7684 а/м), Hyundai (3053 а/м), BMW (3007 а/м), Mercedes-Benz (2884 а/м) и Mitsubishi (2884 а/м).

Майский рейтинг брендов при этом претерпел некоторые изменения относительно апреля. Тройка лидеров осталась прежней. По количеству регистраций лидирует Toyota, которой снова удалось увеличить результаты — с 1795 а/м в апреле до 1865 а/м в мае. Volkswagen сохранил за собой второе место рейтинга, несмотря на снижение количества регистраций с 819 а/м до 766 а/м. А третья строчка осталась за BMW — 725 а/м, зарегистрированных в мае, против 741 а/м в апреле. При этом четвертые и пятые места на этот раз заняли марки Hyundai (727 а/м) и Mercedes-Benz (620 а/м).

Аналогичная ситуация и в майском модельном рейтинге. Тройка призеров та же: Toyota Camry, удержавшая лидерство (345 а/м, +14% к продажам апреля), Toyota RAV4 (329 а/м; -1%) и Toyota Land Cruiser (250 а/м, -16%). А на четвертое и пятое места в свою очередь поднялись Lexus RX (243 а/м; +22%) и BMW Х5 (242 а/м, +27%).

Подавляющий объем регистраций в параллельном импорте в мае традиционно пришелся на машины SUV-сегмента - 5902 кроссовера или 64% (65% в апреле). Авто С и D-класса составили 10,5% (972 а/м) и 7,4% (679 а/м), пикапы - 4,7% емкости «параллельных» продаж (433 а/м). Представители остальных классов заняли менее 4% каждый.

Большая часть сегмента параллельного импорта пришлась на машины с бензиновыми и дизельными моторами: количество таких автомобилей, по данным за май, составило 5705 (62%) и 1977 (21%) единиц соответственно. Электромобили в структуре регистраций ТС, ввезенных по параллельному импорту, заняли третье место – 575 а/м (546 а/м в апреле) или 6,2%.

Три из четырех импортируемых автомобилей в мае пришлось на частных лиц: 6920 а/м было ввезено физлицами, 2301 а/м - компаниями.

«Данные статистики показывают, что рынок подходит к верхней планке регистраций автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, которая расположена на отметке 10 тысяч авто в месяц, — отмечает Олег Мосеев, генеральный директор ООО «Автомаркетолог». — Ранее мы уже прогнозировали, что объем регистраций таких ТС по итогам 2023 года составит 100-120 тысяч единиц. И видимый тренд подтверждает наш прогноз. В структуре таких регистраций преобладают автомобили верхнего ценового сегмента, а доля таких машин на рынке ограничена. К тому же рост продаж тех брендов, которые представлены на авторынке РФ официально, способствует уменьшению доли регистраций авто, поступивших в страну по параллельному импорту. В целом динамика за пять месяцев текущего года лишь только подтверждает ранее заявленный нами тезис о том, что параллельный импорт нельзя было рассматривать как панацею от дефицита предложения на авторынке страны».