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НовостиОбщество23 июня 2023 12:56

Татарстанские вице-премьер Фазлеева и министр Садыков попали под санкции ЕС

Такого «внимания» они добились тем, что организовывали отдых детей в летних лагерях
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Они организовали отдых детей с бывших территорий Украины в летних лагерях.

Они организовали отдых детей с бывших территорий Украины в летних лагерях.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Европейский союз (ЕС) подписал уже 11-й по счету пакет антироссийских санкций. В этот раз под них среди прочих попали Казанский вертолетный завод и ПАО «КАМАЗ», а также вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева и глава Минмолодежи республики Ринат Садыков.

Двое последних, согласно опубликованному санкционному списку, удостоились такого «внимания» от европейских коллег тем, что организовывали отдых детей в летних лагерях, а именно детей с бывших территорий Украины. Эту работу в ЕС расценили как «незаконную депортацию украинских детей».

Напомним, что Фазлеева и Садыков в мае этого года также попали в санкционный список США.

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