Жена пропавшего в Татарстане рыбака получила от него загадочное сообщение

Поиски продолжаются Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане новый поворот в поисках пропавшего 23-летнего парня. Его жена получила сообщение в соцсетях. В нем супруг уверял, что с ним все в порядке, обещал вернуться через две недели и просил остановить его поиски. Правда, родные сомневаются, действительно ли автором сообщения является пропавший парень или его телефон попал в чужие руки. Поиски продолжаются.

Напомним, 20 июня парень ехал с рыбалки в Мамадышском районе в свое село в Ютазинском районе и перестал выходить на связь с родными. Удалось найти лишь его помятую машину.

Как сообщают волонтеры, в последний раз молодого мужчину видели в Тукаевском районе, недалеко от Набережных Челнов. Он был на личном автомобиле «Лада Гранта», одет в оранжевую спецовку. Позже машину нашли, на ней были вмятины.

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