На реке Казанка из-за триатлона запретят использовать маломерные суда

На реке будут дежурить лодки МЧС. Фото: Рамиль ГАЛИ

Во время проведения триатлона среди юниоров в столице Татарстана 8 и 9 июля на реке Казанке запрещается использовать маломерные суда. Это, в том числе, касается байдарок, гидроциклов, парусных и прогулочных лодок.

Ограничение будет действовать с 9.00 до 18.00 8 июля и с 7.00 до 15.00 9 июля на участке от Кремлевской набережной до моста «Миллениум». Там будет организовано дежурство лодок МЧС.

Напомним, что в связи с проведением триатлона в Казани перекроют ряд улиц.

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