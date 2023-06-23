Фарид Мухаметшин и Рифкат Минниханов стали академиками

В пятницу, 23 июня, на общем собрании прошли выборы 18 кандидатов и 13 членов-корреспондентов Академии наук Татарстана. По итогам голосования, председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин и директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов избраны действительными членами академии.

Самым молодым членом-корреспондентом академии избрана 38-летняя заведующая кафедрой уголовного процесса Казанского юридического института МВД России Елизавета Демидова-Петрова. Членом академии также стала руководитель Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.

На собрании была поддержана кандидатура заведующего кафедры истории Татарстана КФУ Айрата Ситдикова. В список членов-корреспондентов вошла и вдова экс-министра здравоохранения республики Динара Садыкова.

Ранее Фарид Мухаметшин вручил награды выдающимся жителям Татарстана.

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