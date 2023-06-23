В Татарстане в девятый раз продлено штормовое предупреждение о пожароопасности лесов

Первое штормовое предупреждение в Татарстане было объявлено с 13 по 20 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане в девятый раз с начала весны продлили штормовое предупреждение о пожарной опасности лесов. Согласно информации Гидрометцентра республики, высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов сохранится по 3 июля.

Отметим, что первое штормовое предупреждение в Татарстане было объявлено с 13 по 20 апреля.

Ранее синоптики сообщали, когда в республику вернется лето.

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