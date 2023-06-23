Глава Татарстана обсудил с председателем «Росавтодора» строительство дороги Шали – Бавлы

Встреча состоялась в Казани. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В эту пятницу, 23 июня, в Казани глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем «Росавтодора» Вячеславом Петушенко.

«Стороны обсудили развитие дорожной инфраструктуры в республике, реализацию ряда проектов, в том числе и строительство автодороги Шали – Бавлы», - сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Также во время встречи Рустам Минниханов за плодотворное сотрудничество и существенный вклад в развитие Татарстана наградил председателя «Росавтодора» медалью в честь 100-летия ТАССР.

Напомним, что на строительство дороги Шали – Бавлы в общей сложности планируют потратить около 83 миллиардов рублей. Она будет платной. Протяженность строящейся четырехполосной дороги 145 километров. Движение по ней должны открыть в 2024 году.

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