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НовостиОбщество23 июня 2023 9:15

Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды в городе на июль 2023 года

Прекращение ее подачи связана не только с опрессовкой, но и текущим ремонтом сетей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Горячую воду в одном и том же доме могут отключать не один раз за месяц.

Горячую воду в одном и том же доме могут отключать не один раз за месяц.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, где и когда именно в июле в столице Татарстана в домах отключат горячую воду от АО «Татэнерго».

«Отключения связаны с ремонтом на тепловых сетях и их гидроопрессовкой», - сообщили в мэрии города.

Горячую воду перестанут подавать в квартиры в период с 4 июля по 8 августа 2023 года. При этом намеченные сроки по каждым домам отдельно могут еще скорректировать. Отключения будут происходить поэтапно и не один раз. С адресами и графиком можно ознакомиться по ссылке.

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