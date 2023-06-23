В Чувашии хирурги прооперировали бойца СВО и извлекли осколок гранаты

Операция длилась на протяжении трех часов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Чувашии хирурги республиканского клинического госпиталя ветеранов войн успешно прооперировали бойца спецоперации. Врачам удалось извлечь осколок гранаты, который находился между лопаткой и ребрами на глубине почти 12 сантиметров.

- Эта зона достаточно трудная для поиска и нахождения, но мы успешно провели операцию, – рассказал заведующий хирургическим отделением Вадим Григорьев.

Операция длилась на протяжении трех часов. При этом военнослужащий об осколке не думал, пока тот не начал его беспокоить. Медработники сделали рентген и только благодаря этому удалось выяснить местоположение инородного тела.

Сейчас пациент чувствует себя удовлетворительно и даже прошел восстановительное лечение, сообщает пресс-служба Минздрава Чувашии.

Ранее в соседнем Татарстане бойцу СВО извлекли из поясницы осколок мины.

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