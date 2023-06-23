Жители Марий Эл смогут бесплатно посетить бассейн. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 25 июня, в рамках Дня здоровья и спорта жители Марий Эл смогут бесплатно посетить спортивные объекты.

Свободный вход будет в легкоатлетический манеж «Арена Марий Эл», стадион «Дружба», ледовый дворец стадиона «Дружба» в Йошкар-Оле, бассейн «Волга» в Козьмодемьянске, ФОК «Юбилейный» поселка Юрино и ФОК «Приволжский» поселка Приволжский.

Льготу смогут получить:

- Многодетные семьи, инвалиды и дети-инвалиды;

- Дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей, дети с ОВЗ;

- Пенсионеры, ветераны и инвалиды ВОВ, боевых действий, ветераны труда России и Марий Эл, жертвы политических репрессий;

- Жители, подвергшиеся воздействию радиационных аварий и катастроф;

- Инвалиды и пенсионеры, проживающие в стационарных организациях соцобслуживания;

- Члены семей военнослужащих, погибших при выполнении задач в период СВО;

- Волонтеры, осуществлявшие деятельность на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также лиц, направленных в эти регионы.

В Минспорте Марий Эл отметили, что сейчас для посетителей закрыты ледовый дворец «Марий Эл», дворец водных видов спорта, водный дворец «Йошкар-Ола в столице республике, а также ледовый дворец «Мари-Турек» в одноименном поселке.

Напомним, ранее в Марий Эл учредили День ветерана боевых действий.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram