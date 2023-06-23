Отдел МВД возобновил работу после крупного пожара на улице Чехова в Казани

В ведомстве попросили воздержать от оформления загранпаспортов летом без особой необходимости. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отдел по вопросам миграции УМВД по Казани по адресу: улица Чехова, 8/2 в прежнем режиме возобновил работу по оформлению заграничных паспортов. Ранее в этом доме произошел крупный пожар площадью 1,1 тысячи квадратных метров.

В ведомстве попросили воздержать от оформления загранпаспортов летом без особой необходимости и оформить документ в любое другое удобное время. При этом подать уведомление о постановке на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства можно по адресу: улица Патрисы Лумумбы, 52.

Ранее стало известно, что жильцы дома на Чехова в Казани после пожара вернулись в квартиры.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram