Татарстан получит 104 миллиона рублей на умные спортплощадки с интернетом

Посетители смогут выстроить индивидуальную тренировку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Татарстан получит дополнительное финансирование из федерального бюджета на создание умных спортплощадок в рамках проекта «Бизнес-спринт». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В 2023 году на эти цели выделят 78 миллионов рублей, еще 26 миллионов рублей направят в 2025 году. Спортплощадки будут оборудованы для занятий спортом с доступом к интернету. Посетители смогут выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильным выполнением упражнений.

Ранее Мишустин на Казанском авиазаводе осмотрел салон самолета нового Ту-214.

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