Жители Казани сообщили о загадочной гибели кота в ЖК «Три богатыря»

Соседи решили сами похоронить животное
Фото: Андрей АБРАМОВ
Жители ЖК «Три богатыря» в Казани стали свидетелями загадочной гибели кота. Животное выпало из окна, а следом за ним – лоток для туалета. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.
Жильцы дома стали выяснять, кто мог так жестоко поступить с котом. Тему подняли в общем чате. Хозяин не объявлялся, тогда соседи решили сами похоронить животное. Только потом в чат написал мужчина, который заявил, что кот был его. Только вот в момент трагедии дома его не было – казанец в командировке. Соседи заявили, что кот упасть сам мог, а вот лоток – вряд ли. Тогда мужчина уточнил, что в эти дни в его квартире жил брат, до которого он никак не может дозвониться.
«Поговорите с братом. Он наверняка знает, что произошло», - посоветовали мужчине соседи.
«Выезжаю в Казань», - коротко ответил хозяин погибшего кота.
Видео с моментом падения кота можно посмотреть в нашем телеграм-канале.
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