В Казани ищут способ сохранить и перенести в парк знаменитые Шуховские башни

Башни были возведены по технологии инженера и архитектора Владимира Шухова. Фото: telegram-канал «Наследие городов»

В Казани намерены сохранить Шуховские башни, несмотря на то, что Ростехнадзор признал объекты аварийными. Сейчас башни находятся на территории городского порохового завода. Специалисты ищут способ перенести их в парк, сообщает помощник раиса Татарстана Олеся Балтусова в telegram-канале «Наследие городов».

Башни были возведены по технологии инженера и архитектора Владимира Шухова. Одна из трех башен отличается особой ценностью - она сохранилась с оригинальным дореволюционным баком, подобных ей в России не сохранились.

Ранее ландшафтный проектировщик заявил, что Казань из-за массовой посадки елей теряет свою идентичность.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram