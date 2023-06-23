С 29 июня изменится расписание пригородного поезда из Казани в Кизнер

Из столицы Татарстана электричка будет выезжать в 5:12
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
С 29 июня по измененному расписанию будут курсировать пригородные поезда на маршруте Казань – Кизнер.
Из столицы Татарстана электричка будет выезжать в 5:12, прибывать в пункт назначения - в 9:19 по местному времени.
Ранее мы сообщали, что пригородный поезд Казань — Йошкар-Ола будет ехать на час меньше.
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