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НовостиОбщество23 июня 2023 5:53

С 29 июня изменится расписание пригородного поезда из Казани в Кизнер

Он будет прибывать на девять минут раньше
Адам САГАЛ
Из столицы Татарстана электричка будет выезжать в 5:12

Из столицы Татарстана электричка будет выезжать в 5:12

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 29 июня по измененному расписанию будут курсировать пригородные поезда на маршруте Казань – Кизнер.

Из столицы Татарстана электричка будет выезжать в 5:12, прибывать в пункт назначения - в 9:19 по местному времени.

Ранее мы сообщали, что пригородный поезд Казань — Йошкар-Ола будет ехать на час меньше.

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