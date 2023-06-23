Глава Минстроя Ирек Файзуллин встретился с мэром Набережных Челнов

Речь зашла о продолжении строительства проспекта Московский. Фото: Минстрой РФ

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин встретился с мэром Набережных Челнов Наилем Магдеевым. Стороны обсудили реализацию национального проекта «Жилье и городская среда», развитие строительной отрасли города.

Так, речь зашла о продолжении строительства проспекта Московский, работа ведется в рамках программы «Стимул». Здесь же будет построен мост через реку Челна.

Также Магдеев рассказал, что жители Набережных Челнов приняли активное участие в голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего горожанами было отдано более 11 тысяч голосов. В результате будет продолжено обустройство парка Прибрежный.

Ранее мы сообщали, что мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал горожан сажать деревья во дворах.

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