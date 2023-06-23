Михаил Мишустин и Рустам Минниханов провели рабочую встречу в Казани

На поддержку промышленных предприятий РТ в минувшем году направили 70 млрд рублей. Фото: пресс-служба раиса РТ

В Казани прошла рабочая встреча премьер-министра России Михаила Мишустина и главы Татарстана Рустама Минниханова. Помимо прочего, обсуждалась тема производства самолетов.

«Перед Казанским авиационным заводом стоит задача по увеличению объемов производства до 20 машин в год. Владимир Владимирович поддержал проект. Выделены средства. Уверен, вы сможете нарастить объемы», — цитирует пресс-служба раиса РТ главу правительства.

Минниханов сообщил, что на поддержку промышленных предприятий Татарстана в минувшем году направили 70 миллиардов рублей.

«Мы признательны за своевременную поддержку президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину и лично вам, Михаил Владимирович, а в вашем лице правительству», — подчеркнул Минниханов.

Ранее мы сообщали, что в Казани Мишустин осмотрел салон нового самолета Ту-214

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