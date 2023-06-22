Места для нанесения были выбраны не случайно Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дорогах Казани появились предупреждающие надписи «ВНИМАНИЕ! ИГЪТИБАР!». Об этом сообщили в Госавтоинспекции города. Таким образом, участников дорожного движения просят быть внимательными и не допускать ДТП.

Как сообщили в ведомстве, с помощью надписей они решили напомнить жителям о том, как важно соблюдать правила дорожного движения. Не только водителям, но и пешеходам, уточнили сотрудники.

Места для нанесения были выбраны не случайно. Это пешеходные переходы, где уже случались ДТП с участием велосипедистов и пешеходов.

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