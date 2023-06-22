На сегодняшний день в проекте субсидирования участвуют 17 предприятий республики Татарстан Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудникам Казанского авиационного завода могут возместить до 50% от стоимости аренды жилья. На сегодняшний день в проекте субсидирования участвуют 17 предприятий республики Татарстан.

Такую возможность обсуждали сегодня, 22 июня, во время визита в Казань премьер-министра России Михаила Мишустина. Он поручил главе минпромторга Денису Мантурову рассмотреть возможность о включении авиационного завода столицы — филиала ПАО «Туполев» в программу по получению субсидий на приобретение жилья. Таким образом, его сотрудники смогут вернуть до 50% от аренды.

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