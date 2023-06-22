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НовостиОбщество22 июня 2023 16:48

В 2023 году на Юнусовской площади в Казани благоустроят три сквера

Об этом рассказали в мэрии столицы Татарстана
Елена СКВОРЦОВА
По словам специалистов Комитета внешнего благоустройства, на площади уже провели подготовительные работы. Фото: Денис Гордийко с сайта kzn.ru

По словам специалистов Комитета внешнего благоустройства, на площади уже провели подготовительные работы. Фото: Денис Гордийко с сайта kzn.ru

В 2023 году на Юнусовской площади в Казани благоустроят три сквера. Об этом рассказали в мэрии столицы Татарстана.

Как сообщили в ведомстве, там высадят кустарники, цветы, уложат газон с системой автополива. Там же установят видеокамеры, поставят урны и сиденья, а также сделают деревянный настил. У каждого сквера будет своя программа мероприятий с акцентом на татарскую культуру.

По словам специалистов Комитета внешнего благоустройства, на площади уже провели подготовительные работы, а на самих площадях началась подготовка к ремонту.

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